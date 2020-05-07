美擬延部分中國產品關稅豁免1年

USTR上月30日在《聯邦公報》中稱，對於延長其在去年7月批准的部分中國產品的關稅豁免延長12個月，徵求公眾意見。這批清單涵蓋362項商品，包括非航空器燃氣輪機部件、離心泵、潛水器、汽車塑料儲罐等商品。

3月時，USTR宣布對100多項中國進口醫療產品豁免關稅，包括口罩、聽診器套、鞋套等，可追溯至自去年9月1日起，直至今年9月1日截止。美國不少行業也提出豁免請求。路透社引述美國消費者技術協會（CTA）和其他行業機構周一（4日）的公開信中表示，關稅豁免應該「遠遠超過與新冠病毒醫護直接相關的範疇」。

華春瑩：已向美提供逾53億個口罩

中國外交部發言人華春瑩昨稱，截至本月1日，中國已向美國提供超過53億個口罩、3.3億對外科手套、3885萬件防護服、598萬副護目鏡、近7500部呼吸機。另外，澎湃新聞引述阿里巴巴國際站數據稱，疫情以來，該平台3月喪葬用品訂單數比2月增加487%；3月20日至4月20日，裹屍袋詢價詢問量比去年增長近221倍，喪葬用品流量首位為美國。

（抗疫新階段）