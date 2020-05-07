特朗普又改口：疫源非武漢實驗室 曾稱有證據 崔天凱：指摘遊戲該結束

稱中國「非故意」 責防疫不力

《紐約郵報》（New York Post）當地時間5日刊出對特朗普的專訪，他表示中國應為未能阻止冠狀病毒的傳播而受到指摘，但對於疫情的起源說，「他們不是故意這樣做的」。特朗普周一（4日）在白宮辦公室受訪時表示，他知道美國的情報機構仍在追查病毒源頭是否來自武漢的一個實驗室。「壞事發生了，讓我們面對現實吧」，他說，「他們不是故意這樣做的，但是它出來了（it got out）」。他隨後澄清說，他的意思是該病毒「跑出」了武漢，而不是實驗室。

他又說中國本可以阻止病毒在全球傳播，但中國未有阻止國民到世界各地旅遊，僅僅不允許他們在國內流動。至今病毒已令逾100萬美國人確診，約7萬人死亡，更令3000萬人失業。

特朗普就中國疫情的言論多次有出入。他周二（5日）在白宮外見記者時，表示會發布新冠病毒起源的詳細報告，但未說明何時。他又指中美在數月前才達成首階段貿易協議，但現時出現疫情，未來或會把醫療物資例如藥物的生產線，逐步由中國搬回美國。

美軍參聯會主席：有力證據源於自然界

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）5日則在五角大樓記者會上說，目前仍不清楚新冠病毒的來源，路透社引述，他說病毒很可能不是人造的，「有力證據表明新冠病毒源於自然界，也可能不是被故意釋放的」。米利表示，關於新冠病毒的種種來源，答案是「我們不知道」。他又說，美國政府正在對此展開調查。

外交部：甩鍋大戲已「劇透」 別入戲太深

對於美國近日一再在病毒源頭和疫情責任方面指摘中國，崔天凱於當地時間5日在《華盛頓郵報》網站發表題為《指摘遊戲該結束了》的署名文章。他表示中國為抗擊新冠疫情打了一場硬仗，「逢中必反」卻將把中美推向脫鈎，延誤後續經濟成長、應對其他全球性挑戰的合作，又認為中美之間應修復互信，合作抗疫，怪罪中國不能結束這場疫情。崔天凱在文末呼籲，是時候結束指摘遊戲了，把力用到合作抗疫上來。

中國外交部發言人華春瑩在昨在記者會上也表示，美國共和黨參議院委員會鼓動候選人通過積極地攻擊中國來應對疫情危機，這出「甩鍋」的大戲已經嚴重「劇透」了，再演下去沒有意思，奉勸美國國內的這些人千萬不要入戲太深。她又質疑「只要中國在陳述事實，那我們要麼是在散布虛假信息，要麼就是在做政治宣傳」，但美方對於自己的謊言毫無任何愧疚感和恥辱感，「是不是美國人享有撒謊的自由，而中國人民不享有說真話的自由呢」。

明報記者

（抗疫新階段）

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