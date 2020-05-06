搭載20噸試驗船 揭太空站建設序幕 長征五B火箭發射成功

新華社和中新社報道，長征五號B全長約53.7米，芯一級直徑為5米，捆綁4個直徑3.35米的助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，相當於可將約10輛平治AMG S 63送上太空，是目前中國近地軌道運載能力最大火箭。

長征五號B於2016年首飛、以主要用於發射高軌道大型衛星及深空探測器的「長征五號」為基礎改進而成，兩者芯一級直徑相同，但長征五號B「矮」約3米，減少二子級和級間段，另外4個助推器合共「減重」約710公斤。長征五號B有四大技術特點，包括目前中國最大、專為裝載太空站艙段打造的整流罩，時間誤差控制在1秒以內的「零窗口」發射，大直徑艙箭分離，大推力直接入軌。

今次也是中國乃至亞洲火箭首次發射超過20噸的航天器。昨升空的載人飛船試驗船，是面向中國太空站運營及未來載人探月需求而研發的新一代天地往返運輸器，可一次運送6至7名太空人，本次任務將對飛船高速再入返回的防熱、控制、群傘回收及部分重覆使用等關鍵技術進行驗證。

亞洲首發射 新一代飛船可載7人

柔性充氣式貨物返回艙試驗艙則是中國新型太空運輸飛行器的試驗器，本次任務將對充氣展開式返回飛行器軌道再入關鍵技術進行驗證。按照飛行程序，試驗艙和試驗船完成在軌試驗後，計劃分別於今日（6日）和周五（8日）返回位於內蒙古的東風着陸場。

中共中央1992年提出載人航天工程「三步走」發展戰略，28年間實施16次飛行任務，實現11名航天員共14人次太空飛行和安全返回，完成第一、二步全部既定任務，第三步就是建設具有國際先進水平的太空站，中國太空站將於2022年前後建成。中共中央、國務院、中央軍委昨發出賀電。