白宮鷹派顧問中文演講 籲中國人民繼承五四精神

演講預先錄影 讚李文亮勇敢

美國副國家安全顧問博明在參加維珍尼亞大學米勒中心（Miller Center of Public Affairs）有關中美關係的在線研討會時發表演講，根據美國之音報道，博明的演講以五四精神為主題，他在一段預先錄影的中文演講中說，五四的繼承人就是「有公民意識的中國公民」，「其表現在於他們做出的大大小小的勇敢行為。李文亮醫生就是這樣的人」。

博明形容李文亮對身邊人示警的行為，是「小小的勇敢行動」，「過去的幾個月中，許許多多的中國人表現出了道德和行動上的勇氣」。他又列出一小部分人的名單，包括「許章潤、任志強、許志永、伊利哈木、方方，以及數百萬為了追求法治而和平示威的香港市民」，表示他們在過去的幾個月中，表現出道德和行動上的勇氣，在追求一個世紀前幾代人的共同理想。

精通中文 引魯迅胡適作例

博明在演講中還提到李文亮說「健康的社會，應該有多個聲音」，又稱「我不讚成公權力的過度干預」。他還援引魯迅、胡適等五四代表人物尋求民主、追求真理的行動，最後反問這些「難道不是對傳統權力結構的宣戰嗎？不是要在中國建立『民為重』的政府，而不是『打江山坐江山』嗎？世界將等待中國人民最終提供的答案」。

博明精通中文、曾擔任過7年駐華記者，並於2003年沙士疫情爆發時在中國採訪。他被視為目前白宮對中國強硬政策的推動者，報道指，博明此前曾敦促美國總統特朗普和其他高級官員用「武漢病毒」和「中國病毒」來指稱今次疫情。

（抗疫新階段）