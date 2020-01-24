兩國提案 世衛大會18日討論台灣問題 法律顧問：49年前聯國已拒台 現由194國決定

明報記者

近期國際要求WHO讓台灣參加WHA的呼聲日益高漲。中央社報道，WHO法律顧問所羅門（Steven Solomon）4日於日內瓦舉行的記者會上回應稱，台灣能否參與WHA，WHO秘書處無權決定。他又首度公開稱，已有兩個國家提案，在兩個星期後的WHA上，由成員國討論台灣參與議題。

所羅門表示，WHO是一個政府間的組織，49年前聯合國決定中國席位只有一個合法代表即中華人民共和國，迄今該決定依然有效，WHO須遵守聯合國規定。對所羅門的說法，陳時中昨斥「不負責任」，是「官僚式的回答」，表示WHA、WHO有責任處理此問題，按規定根據世界形勢不同和衛生健康人權不同，有不完備的地方不論過了幾年都應改。

對於台灣稱去年向WHO發出過示警郵件，所羅門重申總幹事譚德塞此前的回應，即台灣僅提到武漢出現肺炎，向WHO要求提供更多信息，並未通報人傳人。不過所羅門也讚賞並感謝台灣的抗疫貢獻。

台外交部：WHO有權決定邀請

台外交部發言人歐江安昨證實，向WHO提案的是兩個台灣友邦，預計將有其他友邦陸續提案，相關信息屆時將一併公布。她並反駁所羅門稱，依議事規則及過往慣例，WHO秘書長有權決定是否邀請觀察員出席WHA。歐江安又說，49年前聯合國的決定，即北京從台北手中接過聯合國中國席位，只解決了「中國代表權」的問題，並未觸及台灣，也沒有賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。台灣和中華人民共和國互不隸屬，這是事實，也是現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，只有民選的台灣政府才能在國際社會代表台灣人民。

華駐法使館：反對借疫炒作入世衛

為推動台灣參加WHA，陳時中近日在包括印度、荷蘭、加拿大、法國等國的媒體發表文章，分享台灣抗疫經驗。針對陳時中在法媒《世界報》的文章，中國駐法大使館官網昨發表聲明，指文章表述不實，台灣不是一個國家，而是「中國不可分割的一部分」，陳在文章中稱台灣為國家，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾。其次，儘管台灣不是WHO成員，但與WHO的技術合作不存在障礙，並未被排除在WHO全球防疫體系之外。聲明表示，中國支持國際社會合作抗疫，但「堅決反對台灣民進黨當局借疫情破壞一個中國原則，炒作加入世衛組織」。

（抗疫新階段）

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