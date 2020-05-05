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武漢 大媽廣場舞再現

【明報專訊】隨着疫情防控形勢好轉，武漢市民的日常生活正在逐漸恢復，備受爭議的廣場舞亦重現。圖為武漢長江大橋武昌橋頭堡，市民正在跳廣場舞健身。

(中新社）

（抗疫新階段）

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