境外輸入連降3周 周五起俄入京前須檢測

央視新聞報道，米鋒在國務院聯防聯控機制記者會上表示，境外輸入現有確診和疑似病例總數連續3周下降，近兩周全國共新增境外輸入確診病例92宗，低於此前單日峰值。不過他也提醒，「要繼續緊繃外防輸入這根弦，做好從境外到國門再到家門的全鏈條管理」。

累計1675宗 675自俄羅斯

據最新統計，內地境外輸入確診病例目前累計1675宗，其中俄羅斯為最大來源地，共已輸入確診病例675宗。「中國駐俄羅斯大使館」官方微信公眾號昨凌晨發布通知稱，根據國內民航主管部門最新要求，自5月8日起，所有搭乘中國國際航空公司從莫斯科赴北京航班的乘客，必須出示由大使館早前指定、位於莫斯科和聖彼得堡的6家檢測機構發出的證明，120小時內核酸檢測陰性者方可登機。

內地昨新增3宗確診病例，均為境外輸入，其中上海兩宗，山東1宗。山東新增病例為從美國回國的18歲劉姓留學生。據青島衛健委通報，患者在4月30日從紐約出發，5月1日經韓國轉機抵達青島，其後轉至集中隔離點，3日確診為輕型病例。目前，與該患者同航班的220人均被集中隔離接受醫學觀察，其中判定密切接觸者52人。

（綜合報道）

（抗疫新階段）