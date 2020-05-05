滿油掛導彈 空中撞鳥群 駕起火殲15着陸 海軍機師獲五四獎章

獲獎者袁偉是海軍艦載航空兵某部飛行一大隊大隊長、特級飛行員。央視軍事頻道報道，去年在首艘國產航母山東艦入列儀式上，袁偉作為艦載機飛行員代表和海軍最年輕的特級飛行員，得到國家主席習近平接見。

官方：迫降前避村莊城市

官方披露，2017年7月，在華北某機場，袁偉駕駛殲15戰機起飛不到一分鐘遭遇鳥群迎面撞擊，左側引擎起火。遭遇險情後，在塔台指揮員指揮、僚機全程伴隨提醒下，袁偉在11分鐘內接收50多項指令，完成上百次操作，成功將滿油、掛載導彈的戰機安全迫降。在迫降前，袁偉駕駛着飛機繞開村莊，避開城市。報道稱，為此，他在死神面前堅持了多近一倍的着陸時間。

這次成功迫降，創下了戰機撞鳥起火、載重超極限着陸、低高度單發迫降成功的航空兵特情處置奇蹟。此前，袁偉先後榮立一等功、二等功、三等功各一次，被表彰為「全國青年崗位能手」和「全軍軍事訓練先進個人」，本次再獲頒「中國青年五四獎章」。

另據新華社，中央軍委政治工作部昨日下發通知，在全軍部署開展「牢記習主席寄語囑託，青春建功強軍偉業」主題團日活動，要求全軍學習軍委主席習近平對全國各族青年的寄語精神，「將抗疫鬥爭煥發出的政治熱情轉化為強軍興軍強大動力」。

讚青年無畏抗疫 習：為你們驕傲

在五四青年節前一天，習近平向全國青年致辭表示，「我為你們感到驕傲！」他說，對突如其來的新冠肺炎疫情，全國各族青年積極響應號召，踴躍投身疫情防控戰爭，不畏艱險、衝鋒在前、真情奉獻，展現了當代中國青年的擔當精神，贏得高度讚譽。