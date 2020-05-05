台敦睦艦隊官兵疑瞞報病徵 國防部將查

中央社報道，台灣國防部及國家安全局官員昨日上午赴立法院外交及國防委員會作業務報告、並備質詢。民進黨立委羅致政詢問，744名海軍敦睦艦隊官兵回國後所填寫的「入境健康聲明卡」，在「過去 14 天內是否有發燒、咳嗽或呼吸急促症狀」欄位的勾選狀况，勾選「是」的人數。

官兵入境全稱無發燒無症狀

海軍參謀長敖以智中將查證答覆，目前查證都勾選「否」，即無發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀；羅致政追問，若所有官兵都勾選「否」，是否有人涉及不實，因為根據調查，艦隊航行期間確實有人出現發燒、咳嗽症狀。國防部總督察長黃國明中將回應，表格資料顯示，每人都勾選沒有發燒，後續將在官兵解除自主健康管理後再釐清。羅致政認為，應對照艦上就診紀錄及健康聲明表，就能了解是否涉及不實。

另外，中央流行疫情指揮中心昨再對磐石艦345名官兵二次採檢，結果再增1名無症狀感染者。目前磐石艦累計36人確診，其中3人治癒出院。岳飛艦及康定艦共367名檢疫官兵昨天清晨解除隔離。指揮長陳時中表示，此次敦睦艦隊爆疫仍僅限於磐石艦，從確診病例艙間分布來看，無特定時間與空間群聚現象，推測因船艦空間狹小、活動密切接觸造成病毒傳播。

他又稱，磐石艦此次病毒侵襲率約9%，相較他國海軍艦隊如法國戴高樂號和美國羅斯福號的侵襲率分別為52%和24%，磐石艦疫情規模明顯較小，應是與推行戴口罩、隔離發燒者等相關防治措施有關。

（抗疫新階段）