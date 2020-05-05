特朗普指犯可怕錯誤 官媒：疫鬧為振選情

美國之音報道，特朗普在華盛頓林肯紀念堂參加霍士新聞「市民大會」直播節目時表示，在疫情爆發問題上，中國「犯了個錯誤但並不想承認」。他又稱，對於病毒是否從武漢實驗室泄漏，政府將完成一份「有力」的報告。

美國情報官員上周稱，情報界認同科學界的普遍看法，即新冠病毒並非人造或基因改造，但美國情報界仍在調查疫情究竟是由人類接觸野生動物，還是因為實驗室事故造成。國務卿蓬佩奧周日表示同意情報官員關於病毒非人造的觀點，但同時稱有「大量證據」表明新冠病毒源自武漢的病毒實驗室。

新華社昨天的國際時評點名蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮前高級顧問班農（Stephen Bannon），稱以他們為代表的一批美方人士對中國污名化、推責及索償等「疫鬧」行為有三大目的，一是為防控不力找替罪羊，其次是為提振選情，三是散布戰略焦慮，但均不會得逞。

美卿：大量證據表明病毒源自武漢實驗室

環時：拿出來

《環球時報》社評則寫到，「鄭重地請他（蓬佩奧）把這些證據拿出來展示給全世界，尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民」。社評又稱，蓬佩奧當然拿不出證據，因為他最清楚自己在撒謊。社評批評，美國政府正以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，試圖攪亂全球抗疫的努力，將科學問題變成「由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈」，做法不僅反科學，而且骯髒。

《人民日報》更連續第5日發表署名「鐘聲」文章，批評美國以人權為名向中國發難，而漠視「生命至上」，造謠中傷「中國抗疫」，悖離國際正義。

（綜合報道）

（抗疫新階段）