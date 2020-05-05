戰機同飛致敬醫護 台美軍事交流頻現 19地區空軍首長視訊會議 青天白日滿地紅旗並列

路克基地位於美國亞利桑那州，是美軍用來訓練F16戰機飛行員的最主要基地之一，其中第21戰鬥機中隊則為專責對台軍飛行員進行訓練的單位。21戰鬥機中隊包括機組人員及戰機都屬台灣所有，目前有十餘架F16戰機，不過機體塗裝則維持美軍樣式。

美國防部發布 暗藏國際角力

台灣《中時》根據美國路克空軍基地Twitter、alert5網站消息，新冠病毒肆虐全世界，美軍路克空軍基地於1日進行聯合編隊飛行，一同飛越鳳凰城都會區、利奇菲爾德公園和梅薩等11個城市上空，整場飛行約50分鐘，向第一線的醫護人員，以及所有抗疫人員致敬。該次飛行，出動了美空軍隸屬56戰鬥機聯隊和944戰鬥機聯隊的7架F35A、7架F16戰機與1架KC135加油機。

值得玩味的是，美國防部發布的消息中，特別表示同飛的還有來自台灣的F16戰機，讓這場向醫護致敬的空軍飛行，暗藏國際角力，台媒《報橘》報道稱，美國對解放軍空軍暗示意味濃厚。根據路克空軍基地釋出的照片顯示，一架台灣空軍編號93-0704的F16A戰機參與其中；另外新加坡空軍一架F16C亦同飛。

另外美軍太平洋空軍發布新聞，司令布朗（CQ Brown Jr.）4月29日在夏威夷主持視像會議，與包含台灣在內五大洲19國家和地區空軍司令討論疫情以及今後合作。參與視像會議的各國空軍司令或領導人，包括澳洲、孟加拉、汶萊、加拿大、智利、法國、印尼、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、新西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、美國，以及日本航空自衛隊。

台軍方：國旗非首次出現交流場合

台灣國防部昨日上午赴立法院外交及國防委員會進行相關報告並備質詢，國民黨立委質詢19國空軍司令部視像會議的議題，並詢問，此會議是使用「軍用」、「民用」還是「商用」網路。國防部通次室次長曹進平中將答覆，有關視像會議的內容不方便公開說明，但與美軍網路視像的部分，都是與美方協議下的專用網路，透過保密措施來執行。

軍方人士接受中央社訪問稱，青天白日滿地紅旗出現在美國相關軍事合作交流場合已非第一次，而是好幾次。台美軍事交流、軍售、訓練、演訓觀摩、觀察員指導，包括這次空軍視像會議等，都一直在進行，「但不能說」。

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