疑醫院錯抱 互換28年人生 母欲捐肝救子始知非親生 兩家人跨省相認

澎湃新聞網報道，阿斌2月因腹部和背部疼痛求醫，被確診為肝癌晚期並伴門靜脈癌栓，在江西南昌治療一段時間後轉到上海求診，醫生建議進行肝移植手術，蔣豔麗決定捐出肝臟，「他是我的命根子，就算是賣血我也要給他治」。3月中旬驗血結果顯示，阿斌是AB型，學醫的蔣豔麗清楚，她和丈夫都是A型，兒子不可能是AB型。3月26日南昌一家司法鑑定機構的DNA鑑定結果表明，蔣非阿斌生母。

認親電話以為詐騙 報警求助

轉業軍人姚軍3月30日趕赴河大淮河醫院，要求院方給個說法並幫助尋找孩子親生父母。最後院方和警方初步鎖定郭明一家。姚軍等人多次致電郭仁寬、杜萍，但兩人和郭明都以為是詐騙。姚軍唯有報案，恰巧案件由郭明所在的派出所負責，上月17日經DNA鑑定，證實姚氏夫婦是郭明親生父母，兩人當天就趕到駐馬店與郭明相認。

郭明其後將此告知郭仁寬，父子最初想先瞞着3月下旬才做肝部腫瘤切除手術的杜萍，但眼圈通紅、不停用水冲洗眼睛的郭仁寬，在妻子追問下只好道出實情。郭明向父母說：「你們永遠是我的爸爸媽媽，我對你們的感情不會變。」

母子感情不變 多份父母關愛

阿斌則是與妻子帶兩歲兒子在公園玩時，從手機上看到新聞才發現事件。上月25日，杜萍首次打電話給阿斌，過了一會才說：「我是駐馬店的，你應該知道我是誰吧，我是你的媽媽。」阿斌叫她「杜媽媽」，並關心她身體情况，杜萍稱今後不會拖累兒子，還會幫助他，「你繼續你的生活，只是你多了一份父母的關愛」。

兩母質疑醫院失誤致子肝病

上周四，兩家人終於在九江團聚，相擁而泣，一起拍攝「全家福」，阿斌說他與郭明「比親兄弟還親了」。兩名母親均認為，當年應是醫護抱錯孩子，才出現「互換」事件，並質疑醫院未根據母親檢驗情况及時對孩子採取乙肝病毒防疫、注射阻斷等措施，導致阿斌從小成為乙肝病毒攜帶者。

河大淮河醫院和開封市衛健委表示，目前仍在進行調查。河大淮河醫院院醫患辦主任張鵬稱，「無論如何，這都成為了一個悲劇」，會為阿斌的救治履行「公立醫院的擔當」。不過，高昂的治療費用成為一大困難，阿斌說，想到了今後怎麼去彌補和報答，「就是心有餘而力不足，我真不知道我還能活幾天」。