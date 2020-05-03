駐京周記：返京隔離 消毒清潔當消遣

【明報專訊】截至昨晚7時30分，從武漢採訪返京的記者終於結束在酒店14日的集中隔離。從去年12月武漢爆發疫情到昨日的4個多月時間裏，由於兩赴武漢，記者返京前後也有一半時間是處於「與世隔絕」的狀態，不曾有時間細品春花嬌艷，也未及分辨春末夏初的交疊。好在記者的諸多同行與朋友也先後進入隔離期，免不了大家互相比較一下各隔離點的要求與餐食的好壞，而每日兩次的「自動」的消毒清潔工作，也算是一絲難得的樂趣與消遣。
隔離點飲食豐儉不同
記者被隔離的酒店位於五環外偏僻的工業區，每日三餐由全身防護服的工作人員送至房門口。早餐以小米粥和鹹菜為主，午餐和晚餐則是兩素一葷的米飯套餐。不同的是，中午會派一個水果，晚上則有一盅寡淡的湯。當然不同隔離點的飲食標準和要求也不盡相同，有的隔離點會提供訂餐的菜單，也有隔離點餐食頗為豐盛；若要按「個性化」點餐，就要逐餐計價，費用亦偏高。記者所在的酒店還算便宜，工作人員稱，為減輕被隔離者的經濟壓力，政府部門已補貼並調低了房價。
入住隔離點的人士，幾乎沒有溝通，即便是酒店的「隔離信息通報群」，也要求不要「聊天」。大家都將自己關在房裏，忍受孤獨，只是在取餐時可能會碰巧見到走廊盡頭也有隔離者取餐，但沒人說話打招呼，只是相視一笑，靜得好像大家都已經失去了語言功能。
消毒排泄物 開窗透氣
隔離的日子也非只是吃吃睡睡，因無人清潔，酒店要求入住者每日至少進行一次清潔，保持地面、桌面、浴室乾淨，日常生活垃圾要放入雙層垃圾袋，並用含氯消毒液噴灑至完全濕透，紮緊袋口30分鐘以上，再放至門外。廁所馬桶周邊也需用含氯消毒液噴灑消毒，再擦拭乾淨。連排泄物也要進行消毒，直接澆上20瓶蓋的消毒液。
此外，酒店還要求住客每天需要開窗通風30分鐘兩次，及關注自身的身體狀况，若出現相關症狀需及時向酒店值班人員報告，並到就近醫院發熱門診診治。記者嘗試按照要求完成相關消毒和衣物浣洗工作，竟然用了整整一天。