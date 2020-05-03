駐京周記：返京隔離 消毒清潔當消遣

隔離點飲食豐儉不同

記者被隔離的酒店位於五環外偏僻的工業區，每日三餐由全身防護服的工作人員送至房門口。早餐以小米粥和鹹菜為主，午餐和晚餐則是兩素一葷的米飯套餐。不同的是，中午會派一個水果，晚上則有一盅寡淡的湯。當然不同隔離點的飲食標準和要求也不盡相同，有的隔離點會提供訂餐的菜單，也有隔離點餐食頗為豐盛；若要按「個性化」點餐，就要逐餐計價，費用亦偏高。記者所在的酒店還算便宜，工作人員稱，為減輕被隔離者的經濟壓力，政府部門已補貼並調低了房價。

入住隔離點的人士，幾乎沒有溝通，即便是酒店的「隔離信息通報群」，也要求不要「聊天」。大家都將自己關在房裏，忍受孤獨，只是在取餐時可能會碰巧見到走廊盡頭也有隔離者取餐，但沒人說話打招呼，只是相視一笑，靜得好像大家都已經失去了語言功能。

消毒排泄物 開窗透氣

隔離的日子也非只是吃吃睡睡，因無人清潔，酒店要求入住者每日至少進行一次清潔，保持地面、桌面、浴室乾淨，日常生活垃圾要放入雙層垃圾袋，並用含氯消毒液噴灑至完全濕透，紮緊袋口30分鐘以上，再放至門外。廁所馬桶周邊也需用含氯消毒液噴灑消毒，再擦拭乾淨。連排泄物也要進行消毒，直接澆上20瓶蓋的消毒液。

此外，酒店還要求住客每天需要開窗通風30分鐘兩次，及關注自身的身體狀况，若出現相關症狀需及時向酒店值班人員報告，並到就近醫院發熱門診診治。記者嘗試按照要求完成相關消毒和衣物浣洗工作，竟然用了整整一天。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）