見中央督導組 黑龍江書記：汲取教訓

東北網報道，1日下午，張慶偉在哈爾濱會見由國家衛健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅率領的國務院聯防聯控機制派出的督導組一行。張慶偉表示會深刻汲取教訓，慎終如始抓好疫情防控各項工作，把查漏洞補短板大排查做實。加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治，提升邊境口岸防控能力，為全國兩會召開創造良好穩定的疫情防控環境。

哈爾濱食肆全面禁堂食

當日，張慶偉、黑龍江省長王文濤、哈爾濱市委書記王兆力也分別到一線督導檢查疫情防控工作。《黑龍江日報》報道，張慶偉先後到哈爾濱的社區和黑龍江省紅十字醫院、黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院，督導檢查防疫工作。張慶偉強調，當前黑省疫情防控形勢依然嚴峻、壓力很大，各級領導幹部要迅速行動起來，帶頭深入一線、靠前作戰。

《哈爾濱日報》報道，按照省委統一部署，哈市委決定利用五一假期在全市開展防疫查漏洞補短板大排查專項行動。王兆力要求社區居民一起守好門，嚴禁外來人員進入，倡導居民長假期間不串門不聚集不聚餐不聚會，嚴防聚集造成疫情傳播風險。央視新聞稱，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室已發出緊急通知，要求自昨日零時起，燒烤、涮串、火鍋、鐵鍋燉等食店暫停堂食，重新開業時間另行通知。商場、超市、農貿市場等場所，要持續做好室內通風，環境清潔消毒、戴口罩、測體溫、掃健康碼等防控措施，限制人數，減少聚集。

哈爾濱上月初發生的聚集性疫情，導致1傳80多人，有數十名醫護人員中招，並跨省傳播，國務院批評黑龍江病例佔了4月全國本土病例的六成。

（抗疫新階段）