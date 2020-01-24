美駐聯國使團推文撐台參加WHA 中國斥徒勞 稱製造話題轉移視線

美國國務院國際組織事務局1日於Twitter在7小時內連推7則與台灣相關的內容，讚許台灣在全球公衛領域的貢獻，並稱「當世界討論疫情及其他全球公衛威脅時，美國堅信台灣也應該在。2017年以前，北京不反對台灣以觀察員身分參加WHA，是什麼變了？」。貼文均帶有「推文挺台灣」（#TweetforTaiwan）標籤，其中一則還轉發了台灣總統蔡英文4月29日發布、表示台灣願與世界分享抗疫成功經驗的推文，稱與中國隱瞞疫情、噤聲專家的做法相比，台灣是世界的模範。另一條推文反問，究竟是2300萬台灣人現時的健康沒有2017年時重要，或是因台灣自由選擇領導人，所以加以懲罰。

連發推文籲挺台：讓世衛聽呼聲

美國國務院國際組織事務局質疑「難道世界會屈服於中國大陸的壓力和威脅？」，最後呼籲大家一起「推文挺台灣」，讓台灣在世界衛生大會上帶去專業的意見，讓世衛聽見呼聲。

美國常駐聯合國代表團隨後也發布Twitter支持，推文表示，聯合國排除台灣不止冒犯台灣人民，更有違自身傳遞多元聲音、推動人類自由的原則。提出《台灣法案》的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）辦公室也發文表示，台灣防疫有功受讚許，也應該參與影響台灣人民的全球衛生討論。

中國常駐聯合國代表團昨在官網表示，美方涉台談話「嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情，中國常駐團對此表示強烈不滿和堅決反對」。代表團並推文反擊，形容此舉是又一個政治把戲（political trick）。代表團並稱，美方以多元為由為台說項站不住腳，「美方多次利用簽證手段，阻止或遲滯有關會員國和民間社會代表參加聯合國活動，在聯合國發聲」，批評其在國際社會最需要團結的時候，在事關中方核心利益的問題上進行政治操弄，進一步惡化會員國合作氛圍，美方這種藉製造話題轉移視線、推卸自身責任的作法是徒勞的，蒙騙不了國際社會的眼睛。

華駐聯國代表團：違聯國決議

台籲響應推文挺台 「推進WHA」

台灣外交部則在Twitter上呼籲各界熱烈響應，將台灣「推進」WHA。三立新聞網引述台灣涉外人士分析，對於美國近期一連串的挺台行動，背後可能有更大的力量支持，比如白宮。中央社引述台灣國防安全研究院國家安全與決策研究所副研究員李哲全指出，受限於各國的一中政策，台灣不宜過度樂觀評估加入世衛組織的可能性，但受邀以觀察員身分出席WHA的機會確實存在。

明報記者

（抗疫新階段）

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