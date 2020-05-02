投書國際民主聯盟 國民黨稱台需入世衛

美在台協會：日日分享帖文撐台

中央社報道，江啟臣的文章〈被排拒但仍有能力與意願：台灣在疫情中的故事〉，是以他上周一（4月20日）參加IDU網上防疫會議的發言為基礎，文中指出，台灣擁有高質量的公共衛生水平，以及經過2003年SARS疫情之後高度警覺的人民，有效降低了今次疫情的衝擊。國民黨昨透過新聞稿表示，江啟臣的專文顯示無論國民黨執政或在野，都全力支持可讓台灣重返世衛組織的理性及靈活的外交政策。

另外，通常每年5月召開的WHA今年預計改用網上會議形式舉行，自2017年起不再受邀的台灣今次出席的機率仍然不高。AIT昨在facebook專頁表示，將台灣納入WHA有助實現全民健康目標，並幫助台灣與世界分享成功預防新冠病毒的「台灣模式」。AIT稱，即日起至WHA召開，其專頁每天都會分享帖文，聲援台灣參與WHA。

特朗普擬爭盟友聯署 促邀台赴大會

美國《外交政策》雜誌近日引述消息及WHO內部會議記錄指出，美國總統特朗普政府準備與日本、澳洲、英國、法國、德國等盟友聯署致函WHO總幹事譚德塞，要求邀請台灣出席WHA。