碧咸「表揚帖」僅台可見 引發民進黨「大內宣」質疑

《中國時報》報道，碧咸上月18日在fb表示：「在英國的隔離已來到第四周。目前為止我們已經組了Lego、下廚、看電影、做運動，並且設法工作。我知道你們都非常有創意，所以我想請在台灣的家人們給點建議，如何保持健康、保持樂觀，以及如何逗樂小朋友。在下方寫下你的最佳貼士，我會分享一些我最喜歡的留言。注意安全及支持你愛的人。」台媒的報道附有碧咸帖文以及他攬着愛犬玩Lego的照片的截圖。

不過，駐亞洲十多年的瑞典自由撰稿人Jojje Olsson隨後在Twitter表示，碧咸這條帖文僅在台灣可見，瑞典及他身處的日本等其他國家都看不到。本報翻查碧咸fb專頁，的確見不到上述向台灣「取經」的文字，但他在上月16日發過一條幾乎一模一樣的帖文及照片，唯一不同之處在於少了「from my family in Taiwan」，意味可能後者全球可見，前者針對台灣「特製」。

美國女星上月亦讚台 帖文無鎖區

對於碧咸的台灣帖文是否花錢所買，有台灣公關人員認為「不無可能」，並稱設定為僅台灣可見可能是擔心觸怒大陸網民，也可能因價碼未談攏。一名行銷公司董事長則認為，想邀請巨星代言或發文，往往要花費數百萬美元，如果碧咸這次發文是人為操作的話，未免太不划算，應該不會有任何單位做這種賠本生意。

台灣自由撰稿人黃柏璋指出，碧咸並非近期第一個突然開始「捧台灣」的巨星，美國歌影女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）上月初在Twitter發文，讚台灣防疫有成，當時也引來台媒報道，台灣總統蔡英文還轉發帖文表示感謝。黃柏璋質疑，一切都這麼巧合，彷彿一場全球肺炎，讓國際巨星瞬間都擁抱台灣價值，開始大喊「台灣No. 1」。不過芭芭拉史翠珊的帖文並無限定台灣可見。

國民黨籍立委吳怡玎說，她不知這「大內宣」是什麼人、為什麼目的進行，但提醒中文跟外語資訊已產生嚴重落差、甚至偏差，台灣人要培養國際觀，在這年代須有辨別訊息真假能力。國民黨文傳會新媒體部主任張智瑋稱，雖無法斷定是民進黨或蔡英文政府落廣告，但至少是「民進黨的好朋友們」所為。