北京聞風：疫情催生中美俄「三國演義」 ／文：鍾鳴九

美國白宮經濟顧問庫德洛近日提議鼓勵美企回流，引發新一輪「外資撤離中國」的論調，加之蓬佩奧、納瓦羅等官員頻繁就疫情問題批評中國，中美關係似乎日趨緊張。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲對筆者表示，由於內地勞動力成本持續上升，近年來確有一些勞動力密集型外企遷址，但大多數是遷往內地中西部省份或東南亞、中東歐國家，並非「回流」本國；且美日德等國的高技術企業普遍加強在華佈局，內地並未出現外資撤離潮。

中俄關係牢固 貿易抗疫見合作

相比之下，中俄東線天然氣管道工程正加緊建設，同時中企在俄承攬的單體最大項目——阿穆爾氣體處理廠項目鑽井設備日前完成裝運，已運往俄羅斯。在全球大多數國際合作項目處於停工停產的當下，中國加速推進中俄合作項目，體現出中國對兩國合作的重視及中俄關係在中國對外政策上的地位。中國商務部數據顯示，今年首季度中俄貿易額同比增長3.4%，實現逆勢上揚，可見中俄經貿合作的基本面和長期向好的趨勢不變，合作前景依然可期。

俄美關係回暖 不意味對華立場變

復旦大學國際問題研究院副院長馮玉軍指出，在其他大國嚴重受損之際，俄戰略界認為迎來了克里米亞危機甚至冷戰結束以來最大的戰略機遇。值得注意的是，為紀念二戰期間美蘇軍隊在德國易北河會師75周年，俄總統普京和美國總統特朗普在紀念日當天發表聯合聲明，表示「易北河精神」是俄美摒棄分歧、開展合作的典範，這一動作被視為俄美關係轉圜向好的重要信號。

內地專家認為，俄美在特殊時期相互示好，應看作兩國關係從克里米亞、敘利亞、石油供應等問題的嚴重分歧中「觸底反彈」，俄美關係改善並不意味雙方對華立場有所調整，但「後疫情時代」中美俄「三國演義」對國際政經的影響將會更大。

明年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。中俄官方智庫日前聯合舉辦網絡研討會表示，中俄雙方有必要根據新形勢對條約相關條款的內容調整，更好應對外部威脅與挑戰，維護兩國長遠利益。此前，中俄元首就共同抗疫問題一個月內兩次通電話，再次反映中俄關係基礎牢固、戰略互信水平高的特點，應在中美俄3國處理雙邊問題上發揮示範作用。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）