黑龍江4月本土感染多 國務院批影響惡劣

病例佔全國六成 入境檢疫不善

微信公眾號「健康中國」昨發布關於黑龍江省聚集性疫情的通報，表示4月以來，哈爾濱市、牡丹江市發生與境外輸入病例關聯的本土群聚感染，特別是涉及多家醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，「給鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力」。

批哈爾濱「厭戰」 醫院心存僥倖

通報批評哈爾濱、牡丹江作為口岸城市，對境外輸入疫情「風險認識不足，存在厭戰情緒和麻痹鬆懈思想」，相關醫院錯誤地認為，經海關和社區防控能完全篩出感染者，存在僥倖心理；入境人員未實施14天集中隔離管理，社區防控措施未能有效落實，如哈爾濱市導致逾80人感染的群聚感染個案，就是由於陳×君聚餐引起。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒昨表示，內地4月錄得新增本土確診病例131宗，其中逾60%來自黑龍江本土聚集感染個案。

通報又指出，黑龍江省核酸檢測工作未能按要求及時展開，盲目依賴臨牀經驗和影像學檢查，致誤診漏診；院內感染防控措施落實不力，醫務人員防護意識淡薄、敏感性不強、培訓不到位。通報要求，各地和醫療機構必須汲取教訓，引以為戒。

（抗疫新階段）