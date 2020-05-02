長假首日遊客2300萬 當局：未見大型聚集

文化和旅遊部早前發文，要求各地景區落實遊客量不超過最大承載量30%要求，保障景區不出現大規模人群聚集。文旅部微信公眾號昨稱，首日全國假日旅游市場總體運行平穩，全國A級旅遊景區開放8498家，約佔總數的70%，嚴格落實遊客流量不超過最大承載量約30%的要求，未發現大規模人員聚集情况，「基本做到限量、錯峰、安全、有序開放」。

京景區遊客按年減五成 鄂跌八成

綜合澎湃新聞、央視等內媒報道，北京124家景區恢復開放，截至昨日下午2時，全市公園景區接待遊客72萬人次，比去年同期減少54.72%；包括國家博物館、故宮、首都博物館在內的16家博物館亦已開門揖客，不過由於疫情影響，人流不多，故宮每日限制5000人入場，顯得空曠。湖北25個重點景區共22個開放，總計接待遊客10.96萬人次，同比下降86.97%；其中5A景區黃鶴樓全日接待1595人，僅為去年同期的3%。荊州古城、襄陽古隆中、十堰武當山、恩施大峽谷等5A級景區人流量同比均下降80%以上。

連夜排隊 2.9萬人登泰山看日出

港人熟悉的四川九寨溝， 5月1日及2日門車票網絡預售已達到疫情防控期間的每日最大限量1萬人次，景區呼籲未購票遊客勿前往，可選擇到其他景區遊覽。山東泰山則迎來大批看日出的遊客，連夜排隊等候上山的人潮有2.9萬人，很快就達到單日最大承載量25%的警戒紅線。「高德地圖App」數據顯示，對自駕遊客來說，杭州西湖、成都都江堰、西安昆明池，排在五一熱門景區前3名。

（抗疫新階段）