陝保健院炒40抗疫醫護 衛健委叫停 稱人才優化 院方指傳媒炒作「被國外勢力利用」

官方微信公眾號「咸陽發布」昨晚稱，近日，有傳媒報道咸陽市婦幼保健院聘用人員「勞動爭議仲裁糾紛」；咸陽市衛健委高度重視，責成保健院暫停人事調動，並組建工作專班調查事件，調查結果將向社會公布。

醫護被要求簽字「自願辭職」

據《大河報》前一日（4月30日）報道，有網民近日反映，咸陽市婦幼保健院早前通過一次考試，實行末位淘汰，解僱40多人，包括26名護士。被炒醫護大多數曾在抗疫一線，據報至今未領取抗疫補助，有受訪護士表示對突然裁員感心寒。被裁醫護均稱沒有看到該院「人才優化」的相關文件，是在參加一次考試後被選定為「優化對象」，被要求「自願辭職」。名單顯示，有醫護還在放產假或哺乳期。

10年資歷同被炒 淘汰準則惹疑

報道稱，當詢問醫院的護理部和人事科時，對方也未出示「人才優化」相關文件，僅口頭通知。有護士質疑「為何不按學歷及職稱優化」，有護士為中級職稱、10年資歷也遭「淘汰」。報道稱，涉事醫護中有7人未簽字。

微信公眾號「金口娛言」引述護士劉美稱，在該院工作3年多，4月9日上午突然被告知「你被裁了」，着她找護理部主任辦離職手續。主任表示她被「優化（裁掉）」，要求她簽「告知書」、「辭職申請書」和「承諾書」，她拒絕。另有最少3名護士在同日有類似遭遇：主任讀出「優化提綱」一次就着她們簽「辭職申請書」等，她們都無簽。

咸陽婦幼保健院官網顯示，該院聘用172人，是次裁員人數約佔四分之一。而在網上流傳的該院文件稱，護理人員中，按照「優化人數」佔總人數28%以內的原則，成績75分以下或科室排名包尾，符合其中一項即為「優化對象」，將被解僱。

院方：優化方案早定 因疫情延遲

咸陽市婦幼保健院4月30日晚在微博發聲明，稱報道「與客觀情况嚴重不符」，指出保健院因業務萎縮，於去年11月訂立優化方案，因疫情關係延至近期實施，與部分合同到期的僱員終止勞動關係，已與大部分僱員達成調解補償協議。

聲明稱，剩餘未能達成調解意向的糾紛，已交由勞動人事爭議仲裁委員會，將於近期開庭審理，並指摘傳媒借疫情炒作報道，「違反現行關於網絡安全之法律規定」，侵犯醫院合法權益。聲明最後稱，事件很可能引發國際輿論事件，「被幕後黑手利用，或者被國外敵對勢力利用，利用疫情煽動不明真相的民眾，最後引發社會問題」，要求刪除報道，否則將追責。不過據本報昨晚所見，保健院的官方微博已將聲明移除。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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