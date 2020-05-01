五一旅客料逾億人次 僅約去年1/3

新華社報道，交通運輸部新聞發言人吳春耕介紹，在鐵路方面，從售票情况看，預計日均發送旅客500萬人次，約為去年同期水平的三分之一；公路道路客運方面，預計日均發送旅客1798萬人次，約為去年同期38.9%。在水路客運方面，預計日均發送旅客45萬人次，約為去年同期50%以上。

民航局：料客座率低於七成

國家民航局表示，五一長假預計運輸旅客290萬人次，較2019年同期大幅減少逾六成，不過較清明連假時期出現反彈。澎湃新聞報道，民航局運輸司司長于彪昨日介紹了五一假期的預測情况，他表示，假期期間，民航航班整體客座率將低於平時的正常水平，預計平均客座率不超過70%。

北京降應急級別 機票預訂飈

北京市前日宣布，自4月30日起，北京公共衛生應急響應級別調降至二級。有關消息發出僅半小時內，據去哪兒網平台數據顯示，該網機票搜索量迅速攀升，北京出發機票預訂量較上一時段暴漲15倍。

同時機票價格也迅速上漲，以北京到杭州為例，截至當日晚間7點，最高經濟艙票價已升至2400元（人民幣，下同），較早前最低價時的300元直接上漲7倍。此外，北京出發火車票成交量增長超400%。另外，數據顯示，北京用戶搶購預訂酒店大升650%。

（抗疫新階段）