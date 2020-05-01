曾質疑副省長履歷造假 時評人尋釁滋事囚15年

法院：藉名人身分收錢造謠

中新社報道，同案的陳杰人胞弟陳偉人尋釁滋事和敲詐勒索罪成，判囚4年，罰款1萬元，另一被告、公司助理劉敏尋釁滋事罪成，但獲免刑事處罰。陳杰人、劉敏表明不上訴，報道並未提及陳偉人會否上訴。

法院指出，陳杰人自2015年起藉「網絡大V」（KOL）身分，在網上有償發布虛假信息或負面信息，惡意炒作有關事件，攻擊、詆譭黨政、司法機關及其工作人員，起哄鬧事，敲詐勒索公私財物。

法學博士 曾膺法治人物

案件牽涉的4宗尋釁滋事犯罪、2宗敲詐勒索犯罪、6宗非法經營犯罪，一共非法獲利732.6萬元。本報翻查去年11月案件一審記錄發現，陳杰人有1宗尋釁滋事犯罪獲剔除，最初還遭控「強迫交易」，涉及2宗犯罪，亦成功脫罪，涉案金額較檢方指控的1048.7萬元有所減少。法院另外又指出，2013年至2016年，陳杰人另伙同他人行賄共計554.2萬元。

陳杰人現年48歲，生於湖南，擁有北京清華大學法學碩士學位、中南大學法學博士，曾因反對警察在車站等地方違法隨意檢查居民身分證，獲得「湖南省2006年度法治人物」稱號。他曾任司法部《法律與生活》雜誌副主編、人民日報社《人民論壇》主編、法制日報社《法人》雜誌主編，也做過中國政法大學法制新聞研究中心的研究員。陳杰人昨出庭時身穿防護服及戴口罩、手套，但拍照時被拉低口罩。