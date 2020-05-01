破4.2億最大偽鈔案 廣東黑龍江拘16人

黑龍江省公安廳微信公號「龍警」昨報道，去年12月，廣東省公安廳經偵總隊調查後懷疑鄭×、劉×仔等人從廣東前往黑龍江設點印製假幣，公安部經濟犯罪偵查局收到通報後成立專案組。

工人不外出 專人定期運物資

黑龍江省公安廳經偵總隊隨即排查偽鈔工廠，最終鎖定該集團設在牡丹江的一個印刷地點和一個紙張儲藏地點，兩處相距十多公里。其中位於一個隱蔽、人煙稀少的村落的印刷地點，室外積雪，門前裝有閉路電視，外人入村易被發現。警方指出，疑犯專門裝修過該印刷地點，打通內部的工作區和生活區，工人毋須外出，另由專人定期從紙張儲藏地點向該處運送物資。

與此同時，廣東經偵總隊進一步調查本地涉案者，並派一名副處長帶隊長駐黑龍江。兩地警方查出，涉案集團有近20名成員，有相對固定的上、下層級，老闆股東、技術員、場主等角色分工明確，部分成員並不知道其他人真實身分。

被捕疑犯全做核酸檢測

2月27日凌晨4時許，廣東與黑龍江警方派出400名警員展開收網行動。其中在牡丹江的印刷地點和紙張儲藏地點查封兩部大型假鈔印刷機器、1套24張假鈔膠片和大批設備、原材料等，以及6噸假鈔專用紙張，現場起獲總面值達4.22億元的2005年版百元人民幣假鈔成品。

行動後，兩地警方組織當地醫療衛生部門對全部疑犯做身體檢查和核酸檢測，確保安全後將其拘押，並持續檢測疑犯身體狀態，提審方式亦改為視像通話等形式訊問。

公安機關經審訊初步查出，鄭×、范×洲、陳×秋和李×霞是主要股東，蔡×供、王×和王×偉是管工，劉×仔、盧×城、李×坤、陳×林、盧×明、盧×良是技術員，譚×超為場主。

去年11月，該集團在黑龍江選定印刷和紙張儲藏地點後，便在廣東深圳、汕頭等地購買印刷設備、油墨耗材、特殊紙張等，運往牡丹江印製偽鈔。涉案的4.22億元假鈔均未流入市場。

（綜合報道）