撐方方被指港獨辱毛 退休教授遭查

曾支持太陽花 微博已清空

事緣本月4月27日《新民周刊》官微發文〈梁豔萍，我們來扒（起底）你了〉，被支持方方的網民斥為「大字報」，當晚《新民周刊》官微稱「小編已換」。王小妮隨後轉發博文「我想《新民周刊》犯什麼病了，剛剛聲明小編已換」。方方再轉發王小妮博文後，王小妮便被反對方方的網民「鎖定」。

網民發布的王小妮微博截圖顯示，王小妮曾在2014年4月11日發文聲援台灣太陽花學運，稱「希望你們能繼續帶領國家走出黑暗」；2011年10月21日、即前利比亞總統卡扎菲被殺翌日發文稱「若毛（毛澤東）活到140多歲，這場追絞戲的主角將不是老卡（卡扎菲）」。事後，王小妮已清空個人微博內容。海南大學黨委宣傳部指，已留意到事件，有與海南省教育行政部門溝通。

方方昨日轉發一段文字，稱「對一個教授的所謂不當言論成立專門調查組，是高校的恥辱。這將打開潘多拉魔盒，逼迫每一個群體都會跟風站出來排隊表態，支持方方認同方方視為大逆不道，反對方方咒罵方方得到獎賞，倘是如此，大學將變得一片死寂，每個人只能戰戰兢兢唯唯諾諾滿嘴謊言」。

方方：如逼人跟風表態 大學將一片死寂

公開資料顯示，王小妮為吉林長春人，曾在長春電影製片廠、深圳現代裝飾雜誌社、深圳影業公司任職，1988年加入中國作協。曾獲美國安高詩歌獎，2003年獲得中國2002年度詩歌獎。2005年被海南大學聘為教授，著有《我的紙裏包着我的火》、《上課記》等作品，2012年退休。