副外長：反對有罪推定國際調查 稱追究中國「無據無理」 美矛頭續指武漢實驗室

外交部網站消息，樂玉成接受美國全國廣播公司（NBC）電視專訪，他重申病毒源頭是個嚴肅而複雜的科學問題，需由科學家和醫學專家研究，「但現在有個奇怪的現象，有些政客是搞經濟的或是搞情報出身的，但談起病毒溯源問題卻繪聲繪色。明明真正的專家們都不認同新冠病毒源自實驗室，但有些政客卻一口咬定，還振振有詞地說病毒來自武漢的實驗室，這不是很可笑嗎？」

稱病毒研究所開放 已接待各國科學家

對於國際調查，樂玉成表示，中國是坦誠、開放的，支援科學家之間開展科研交流，包括總結經驗教訓；不過，中國堅決反對「在沒有任何證據的情况下，把中國放在被告席上，事先推定有罪，然後通過所謂國際調查來尋找證據」。

樂玉成說，世衛組織專家組已在疫情發生後第一時間到武漢考察，武漢病毒研究所也是開放的，自成立以來已接待過美國等各國科學家。他並引述日前病毒所所長袁志明接受路透社訪問時時稱，病毒所既無意願也無能力製造病毒。

當記者追問，中方會否同意展開以科學為依據的調查以回應外界關切，樂玉成反問，為什麼調查只針對中國，有什麼證據表明中國存在問題，而不去其他國家調查；強調展開國際調查要有依據，反對把國際調查政治化、對中國搞污名化。樂又稱，中國沒有造成疫情，「中國也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀」；向中國追責、賠償是荒唐的政治鬧劇，「於法無據」且「於理不通」。

對於美國總統特朗普日前表示有很多方式讓中國為疫情負責，外交部發言人耿爽昨表示，美國「個別政客」罔顧事實，抹黑中國，企圖推卸自身抗疫不力的責任，只會暴露美方個別人的「險惡用心」以及他們自身存在的嚴重問題。「美方個別人應該清楚，他們的敵人是病毒，而不是中國」。

蓬佩奧：北京繼續隱瞞信息

台灣外交部昨亦表示，大陸政府應就外界質疑說清楚，呼籲讓各國專家到武漢查看。國台辦發言人朱鳳蓮同日回應稱，民進黨政府不斷編織各種謠言誣衊攻擊大陸，現在又公然與西方反華政客唱和，進一步將其「以疫謀獨」的醜惡本質暴露於世人面前。

美國總統特朗普及其盟友近日一直聲稱，武漢病毒研究所是疫情的源頭。蓬佩奧則繼續呼籲在中國展開病毒溯源調查。「美國之音」引述蓬佩奧周三（4月29日）接受霍士新聞訪問時稱，儘管美國盡最大努力希望派專家去武漢，但是北京當局仍繼續抵制並隱瞞有關病毒的信息。他強調中國做法錯誤，會對全球構成嚴重威脅。

美情報總監：病毒非人造

美國國家情報總監辦公室昨發聲明，表示美國情報界跟目前科學界普遍共識一致，認為新型冠狀病毒「並非人造或經基因改造」，但表示仍在檢視資料及情報以調查病毒爆發是源於跟感染動物接觸或武漢實驗室意外。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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