張獻忠江口沉銀共出土逾5萬件文物 明末遺址首見蜀世子金印

澎湃新聞報道，歷時3個多月於四川江口明末戰場遺址（簡稱「江口沉銀」）2019-2020年度考古發掘結束。此次發掘出水文物1萬餘件，其中重要文物2000件。

其中最為重要的是發現了一枚金印，方形印台、龜形印鈕，印面鑄有「蜀世子寶」四字。「蜀」字證明這枚金印原為明蜀王府之物，「世子」為親王嫡長子。印台邊長10厘米，厚3厘米，含金量高達95％。從印文可知這枚金印為明代蜀王世子所擁有，既是蜀世子的身分象徵，也是蜀王府歷代世子傳用之珍寶。這是國內首次發現世子金寶實物。

其他考古發現主要為金銀器，包括錢幣、錢錠、食具、首飾和服飾等。出水的官銀從地域及稅種上填補了前兩次發掘的空白，發掘中還出水了不同規格的鉛彈，是繼發現火銃之後，判定該遺址性質為古代戰場遺址的又一佐證。

江口沉銀遺址位於四川省眉山市彭山區江口街道岷江河道內，距離成都市約60公里，南距眉山市約20公里，是一處保存較為完整的古戰場遺址。自20世紀20年代起，遺址所在的岷江河道內陸續發現有文物出水，包括內藏7枚銀錠的木鞘，以及金冊、西王賞功等文物。

曾遭盜掘 2016年獲准考古發掘

2013年以來，江口沉銀遺址遭到嚴重盜掘；國家文物局2016年批准對遺址進行考古發掘。2017年考古首期收官，發掘面積約2萬平方米，出土文物3萬餘件，證實了「張獻忠江口沉銀」的傳說。

據地方縣志記載，1646年，明朝末年著名農民起義首領張獻忠順岷江南下轉移財物，在此遭明將楊展伏擊，戰敗船沉。當地幾百年來傳說不斷，稱有千船金銀財寶沉於江底。

2018年第二期考古共出水文物1.2萬餘件，曾發現一枚刻有「蜀」字的金寶。經過三次水下考古發掘，江口沉銀遺址出水文物5.2萬餘件，江口沉銀考古博物館也預計將於年底開工建設。