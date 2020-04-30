武漢病毒所再駁毒源指控 稱無意無能力造新冠病毒

路透社報道，針對新冠病毒源自武漢病毒所的說法，袁志明以書面回應稱，這種「惡意」是「無中生有」，與現有證據相矛盾。他重申，病毒所「無意也並不具備設計並創造一種新型冠狀病毒的能力」，同時「新冠病毒基因組並沒有任何人為改造的痕迹」。

談國際調查 稱「不知有這機制」

他也否認實驗室意外泄露從蝙蝠身上採集、用於科研的冠狀病毒的說法，稱實驗室嚴格執行生物安全程序。至於病毒所會否配合接受國際調查，袁志明稱，不知道有「這樣一種機制」，但實驗室是定期接受檢查的。關於新冠病毒的起源，他稱「依舊沒有答案」，但希望所有人放下偏見和成見，為追查病毒起源的研究工作提供一個理性環境。

法國《世界報》25日發表的一份調查報道，引述美國雜誌《科學美國人》（Scientific American）3月份對武漢病毒所新發傳染病研究中心主任石正麗的專訪稱，石承認在去年12月疫情爆發時，曾陷入焦慮和害怕。她說自己反覆回想每一項研究，每一個動作，不停問自己病毒是不是從實驗室泄露，極度擔心基因序列顯示武漢的殺手（病毒）是她所在部門外泄的，為此「好幾晚沒合眼」。

外媒：研究所主任憂泄毒陷焦慮

美國之音報道，目前多數科學家認為，新冠病毒是自然形成的，但人工合成說還是有一定的市場。

（抗疫新階段）