兩會5月底開 縮會期聚焦生物安全 外界關注疫情處置中美關係

明報記者

十三屆全國人大常委會第十七次會議昨日在北京舉行。新華社報道，會議指出，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常，綜合考慮各方面因素，適時召集十三屆全國人大三次會議的條件已經具備。會議決定，十三屆全國人大三次會議將於今年5月22日在北京召開。政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議也建議，全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。此前，因新冠病毒疫情蔓延，中央決定推遲原定於3月初召開的兩會。這也是35年來，首次打破兩會在3月舉行的慣例。

消息：會期縮1/3 部委報告改派文件

據北京消息人士稱，本次人大會議將舉行8天，政協會議7天，會期縮減約1/3，是近年召開時間最短的一次兩會。主要是精簡了一些環節，除總理、人大委員長和政協主席的工作報告外，其他部委的報告將會改成紙質文件派發，同時記者會和記者均大大減少。

雖然中國疫情大體受控，但全球疫情仍在肆虐，本次兩會焦點預料將集中在疫情方面。包括湖北當局在疫情初期處置延誤、訓誡吹哨人李文亮醫生，到最後引發中美外交風波等一系列外交、社會和公共衛生等問題，都會是外界關注議題。

內地經濟在疫情下遭受重創，全年經濟數據將成另一焦點。中通社引述觀察人士指出，疫情衝擊下如何促進消費、拉動內需，順利實現目標，或將成為此次全國兩會的重點議題。會議還會審議通過《動物防疫法》和《生物安全法》草案等一系列法案。

進京開會安全細節未公布

雖然官方確定了兩會召開日期，但仍有許多技術問題仍未公布細節，包括如何確保數千進京開會的人代和政協委員聚集的安全；目前各地仍有零星確診個案，各地進京的隔離標準亦不一致，包括港澳人代和政協進京開會，以及境外媒體如何進京等。

中央黨校教授戴焰軍認為，根據疫情發展，全國兩會或將突破以往，採取視訊科技等新模式，為減少人員聚集風險，可以「主會場+分會場」視訊連線的方式舉行。不過，中央黨校教授竹立家則認為，全國兩會將延續過往開大會的形式，以此穩定社會情緒，鼓舞民眾信心。

央視評論：提振信心

央視評論稱，全國「兩會」時間確定，傳遞鮮明信號，讓全體人民更加安心、更有信心和決心。評論稱，人民可真切感知到，疫情防控已經取得重要階段性成效，兩會召開，將更好地提振信心、鼓舞士氣，激勵全國人民。

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