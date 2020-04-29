內地網民逾9億 網購用戶7.1億

人民網報道，《報告》顯示，截至今年3月，中國網民達9.04億，較2018年底增長7508萬，互聯網普及率達64.5%；中國網絡購物用戶規模達7.1億，網絡消費作為數字經濟的重要組成部分，在促進消費市場蓬勃發展正發揮日趨重要作用。

月入5000以上網民不足2.5億

受新冠疫情影響，今年網絡娛樂類應用用戶規模和使用率均有較大幅度提升。截至今年3月，網絡影片已成為僅次於即時通訊的第二大互聯網應用類型。短片平台在努力擴展海外市場的同時，與其他行業的融合趨勢愈發顯著，尤其在帶動貧困地區經濟發展上作用明顯。

CNNIC副主任張曉表示，受新冠肺炎疫情影響，在線教育、在線政務、網絡支付、網絡影片、網絡購物、即時通訊、網絡音樂、搜索引擎等應用的用戶規模較2018年底增長迅速，增幅均在10%以上。截至2020年3月，中國在線教育用戶規模達4.23億，佔網民整體的46.8%。網絡購物用戶規模達7.1億，佔網民整體的78.6%。

《報告》顯示，網民中月收入在5000元（人民幣）以上群體佔比為27.6%，不足2.5億人，不足內地總人口18%。《報告》還指出，中國非網民規模為4.96億，以農村地區人群為主，使用技能缺乏、文化程度限制和年齡因素是不上網的主要原因。