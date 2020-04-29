太陽花佔行院7人改判有罪 前院長稱「遲來正義」 運動領袖：台灣民主糟糕信息

煽惑罪成判刑2至4月 可繳罰金代替可上訴

中央社報道，台灣高等法院二審判決，認定魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭及許順治7人成立煽惑他人犯罪，改判2至4個月徒刑，可繳罰金代替，仍可上訴。而一審被判有罪的陳建斌等11人維持定讞，不得上訴。

台灣高院指出，魏揚等人當時以文字、言辭呼籲不特定的多數人仿效佔領立法院的方式來佔領行政院，在主觀上有煽惑他人犯罪的犯意，客觀上也有煽惑他人犯罪的行為。

律師團表示會與被告研究是否上訴。魏揚昨日在庭外表示，二審法院判決「等於跟當天上萬人說，你們都是暴民，沒有思考能力，你們被煽惑來的」，認為這對台灣民主來說是非常糟糕的信息。當天魏揚透過facebook號召民眾參與攻佔行動。

林昶佐：施暴警察未找到 判決不公難理解

當年在現場的無黨籍立委林昶佐說，警方當晚暴力驅散集會民眾，甚至造成一名傷者去世，對民眾施暴的警察則至今仍未找到，這樣的判決讓民眾很難理解、也不公平；民進黨昨晚間發布聲明表示，判決已明顯違背民眾期待，脫離民主價值常軌，對於這樣的判決結果高度遺憾，並支持當事人持續透過司法捍衛個人權益。

民進黨：判決違民眾期待 脫離民主價值

當晚下令警方驅離民眾的前行政院長江宜樺則透過facebook表示，「自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來」，認為「323攻佔行政院」不是「和平示威」，太陽花運動更不是「公民不服從」。

2014年，為抗議國民黨推動兩岸服貿協議立法，台灣學生團體發起歷時20多天的「太陽花學運」，從3月18日開始佔領立法院，並在3月23日攻進行政院。當晚警方驅散群眾，警民爆發激烈衝突，40多人受傷。

台灣檢方事後陸續起訴132人，2016年民進黨執政後大部分人被撤告，但仍有21人被公訴。2017年，台北地院依毀損公物、妨害公務等罪刑一審判決11人3至5個月刑期；魏揚等8人一審判決無罪。