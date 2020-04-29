印度停用檢測試劑 華企稱產品達標

據《印度斯坦時報》報道，ICMR周一（27日）在其修訂的快速抗體檢測試劑盒使用指南中，宣布印度各邦停止使用廣州萬孚生物科技有限公司和珠海麗珠試劑股份有限公司提供的試劑盒。ICMR表示，他們評估兩家華企的試劑盒，發現「儘管早期在檢測方面表現良好」，但它們的靈敏度（sensitivity）存在「巨大差異」，要求退回試劑盒。

廣州萬孚生物發聲明，稱對印方意見非常遺憾，表明公司堅持以產品質量為先，產品質量符合中國及出口國的質量標準，對此充滿信心。

央視新聞報道，駐印使館發言人嵇蓉參贊回應說，檢測試劑的儲運和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率偏差。ICMR亦指出，快速檢測試劑僅用於監控疫情，不能用於確診病例判斷或代替核酸檢測，各邦應嚴遵使用方法和目的。

駐印使館稱有人帶偏見

嵇蓉又說，中方「支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上」，出口醫療產品堅持質量優先，惟個別人士將中國產品打上「劣質標籤」，帶着先入為主的偏見看問題，不公正也不負責任；希望印方實事求是，「充分考慮中方的善意和誠意」，與相關公司加強溝通，妥善解決事件。

（抗疫新階段）