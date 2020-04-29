不滿中國「未阻疫情擴散」 稱正查病源 特朗普提巨額索償 華批卸責

「有很多方式讓中國擔責」

路透社報道，特朗普周一在白宮表示，中國本應能阻止病毒向全球擴散，其政府正認真調查疫情起源，「我們相信中國本可以在源頭阻止疫情，可以迅速止住傳播」。他說，「我們對中國很不滿，對整體形勢都很不滿。有很多方式可以讓中國承擔責任。」特朗普又提及美方將向中國索賠，就如德國有傳媒早前提出的要求一樣，「不過我們討論的賠償額要比德國的多得多」。

德國《圖片報》（Bild）上周提出中國應為疫情給德國造成的損失賠償。報道列出的賠償項目包括過去兩個月的旅遊收入、德國電影業、航空業及小企業的損失，總額1490億歐元（約1.25萬億港元）。中國駐柏林大使館其後回應稱，該報道加劇民族主義、仇外心理和對中國的敵意。德國當局並未提出向中國索償。

針對美方言論，中國外交部發言人耿爽昨回應稱，美國政客一再罔顧事實，「睜着眼睛說瞎話」，目的是推卸對自身疫情防控不力的責任，轉移視線；奉勸美國政客反省，想辦法控制疫情，而非繼續玩弄「甩鍋」推責的把戲。

《華爾街日報》周一（27日）刊登的社論稱，台灣處理疫情的方式透明且妥當，堪稱防疫典範；相反中國大陸慣於隱瞞和政治操控，導致病毒大流行。社論建議，特朗普政府調查世衛處理疫情疏失時，應與國會合作，以世衛改善台灣待遇，作為重新為世衛提供資金的條件。

疫情之外，中美亦繼續在科技領域角力。美國商務部昨正式加強對中國高科技出口的限制措施，防止中國先通過民用商業等途徑獲取美國半導體生產設備和其他先進技術，再轉為軍用。

美收緊科技產品對華出口

美國之音報道，美商務部公布的新規定要求，美國公司若要向中國出售軍事相關產品，即使用於民用，亦要先獲政府許可；部分集成電路、電訊設備、雷達和高端電腦等民用產品的出口許可豁免，亦被取消。部分外國企業同樣受到限制，新規要求對中國出口某些美國產品時，企業除了要獲本國政府批准，亦要取得美國政府許可。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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