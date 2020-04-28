台北K場起火點 維修工曾赴充電被拘

攜工具入儲藏室充電 兩小時後起火

錢櫃KTV林森店火警，造成5死，另有50多人送院。中央社報道，台北地檢署已成立專案小組，當日檢驗死者遺體，初步認定5名死者都是被濃煙嗆死，已將遺體交還家屬處理後事。當局在調查時，透過錢櫃監視器畫面發現，起火點為5樓儲藏室，疑似有名工人持工程用雷射測距儀入內充電，約10秒後便離開現場，近兩小時後儲藏室就起火，瞬間濃煙瀰漫。台北市府也公布災後照片，顯示室內已燒成焦黑一片。

警方查出充電者為電梯維修工程的王姓工頭。懷疑起火原因為該工頭將雷射測距儀充電後失火導致，警方昨將其拘捕後移送北檢複訊。檢察官訊問後，認定其涉嫌過失致死、過失傷害、公共危險罪嫌，以10萬元保釋。另外檢察官亦以違反消防法、公共危險罪和過失致死罪嫌，錢櫃3名員工分別以25萬元（約6.25萬港元）保釋。

專案小組為釐清起火原因與「火警受信總機」等消防設備連動及運作情形，台北地檢署檢察官昨下午會同消防局、轄區台北市中山警分局，再度前往火警現場勘驗、採證。