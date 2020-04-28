隔別5年 文足再擁全璋 幼子：爸爸 你不要離開我了

據維權律師李和平的妻子王峭嶺昨日上午在Twitter發布消息稱，獲李文足轉告，警方正開車將王全璋送回北京。王峭嶺稱，李文足聽到丈夫即將回北京的消息，「眼睛裏閃現了一絲光亮後又歸為暗淡」。

警車送返京 王全璋：非暫時探親

王峭嶺又稱，王全璋關心前日因為急性盲腸炎被送院的妻子李文足，在與李文足的電話中，不斷問「痛不痛」，李文足回答說：「痛，現在喘氣，說話都痛，走路彎着腰」。 李文足又說，沒有力氣多說話了，等相聚後再說。

美國之音報道，濟南聖井公安派出所警察昨日下午開車送王全璋抵達北京。王全璋先被送往北京一派出所辦理交接，他表示，這次回北京不是暫時性的探親，而應該是一直在北京家中居住。王全璋說，在即將回到分別很久的妻子和孩子身邊的時刻，非常想要擁抱他們。「很期待，」他說。「其實很想很想抱一下我的孩子。一直想像，在心裏邊想像。在監獄會見的時候，一直是隔着玻璃。現在我終於可以抱一下我的妻子和孩子。」

警陪王回家 李文足擋在門外

被問到重返北京後的心情，王全璋表示，「很高興。看了看外面北京的風景。感覺沒有很大很明顯的變化。可能需要具體地生活幾周以後才能感覺到（變化）吧。」

昨晚7時許，王全璋回到北京住宅樓下時，李文足與幼子聽到聲響後，趕忙趴到窗口張望。網民「Suyutong」在Twitter發布的信息顯示，有數名警察陪同王全璋回家，但被李文足擋在門外。王全璋進入家門後，李文足緊抱着丈夫，不一會忍不住落下淚來。王的幼子隨後也投入父親的懷抱，一家三口坐在梳化上喜極而泣。

王全璋在2015年7月的「709案」中是被首批帶走的維權律師。經羈押4年後，去年1月，天津市法院裁定「顛覆國家政權」罪成，王被判囚4年半。本月5日刑滿出獄，當局以新冠疫情為由，送他回戶籍地山東濟南隔離。前日（26日）上午，李文足因為腹痛被送入北京西苑醫院就醫。