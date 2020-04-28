孫春蘭率中央指導組離鄂返京

前日，官方宣布武漢留醫新冠病毒確診患者「清零」，被稱為「重症天團」的「中央赴湖北指導組專家組」成員，重症醫學專家童朝暉、邱海波、杜斌亦宣告「轉戰」黑龍江，顯示以武漢為中心的內地疫情防控已基本告一段落。而昨日官方亦通報內地31個省份自治區直轄市新增確診病例3例，其中2例為境外輸入病例，創武漢封城後疫情通報以來新低。

內地昨增3宗 疫情通報以來新低

新華社報道，繼武漢市解除離漢交通管控後，湖北省、武漢市的疫情防控已由「應急性超常規」防控向常態化防控轉變。經中共總書記習近平和中央批准，孫春蘭於昨日率中央指導組離鄂返京，結束長達91日的疫情前線督導工作。

今年1月25日農曆大年初一，中央政治局常委會議專門聽取新冠病毒疫情防控工作彙報。中共總書記習近平決定成立中央應對疫情工作領導小組，在政治局常委會領導下開展工作。中央向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。1月27日，副總理孫春蘭帶隊「中共中央赴湖北指導組」直抵武漢。

（抗疫新階段）