諷特朗普消毒劑論 中聯部：總統先生是對的

特朗普近日「給人體注射消毒劑」消滅病毒的想法，引發爭議。觀察者網報道，胡兆明26日在Twitter寫道：「總統先生是對的。消毒劑是一種有效的殺死病毒的方法，而且比戴口罩爭議更小。順便說一下，中國是世界上最大的消毒劑出口國。如果美國消毒劑出現短缺，放輕鬆，你可以從中國進口一些。」

相隔數小時後，胡兆明又發文稱，「總統先生是對的。有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口。這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

官媒大罵蓬佩奧 「四處散播政治病毒」

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不斷聲稱「病毒起源於中國」、「中國政府隱瞞疫情」等。《人民日報》昨發評論稱，蓬佩奧露出了最猙獰的面目，四處散播同樣兇險的「政治病毒」，以偏見和傲慢煽風點火，造謠生事。央視「新聞聯播」昨晚也播發國際銳評稱，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，相反，他在給中國潑髒水方面跳得最兇。

昨日，針對美國媒體披露共和黨候選人通過「積極進攻中國」來應對疫情危機的問題，外交部發言人耿爽表示，中方堅決反對美國有些人借疫情攻擊抹黑中國，損害中方利益。

另據霍士電視台，曾宣稱病毒可能起源於武漢病毒研究所的共和黨參議員湯姆·科頓（Tom Cotton ），26日在節目中建議，在美的中國留學生不應被允許學習科技，但可以學習政治和文學。科頓稱，中國留學生搶走美國人的工作、偷竊知識產權，這對美國而言是一件醜聞。

（綜合報道）

（抗疫新階段）