稱方方有批評權 文學院長同遭舉報

劉川鄂於3月19日在微信公眾號發表文章「為方方三辯」，表示要對「責罵責怪方方者」說幾點，首先是「作家方方有批評的權利。每一個公民都有批評社會的權利。」他駁斥網民指摘方方「端起碗吃肉，放下碗罵娘」的觀點，稱這是混淆了公民和政府的關係，不懂得公民在養活政府，而不是政府養活公民，而作家是民眾心聲的代言人。

他又稱「方方有滿滿的能量。批評是更大的正能量」，而「虛假的正面信息和欺騙性的表揚」無助於控制疫情，只帶來一時虛榮的滿足感以及更大的失望。最後他說，「追責沒有時刻表，人人都有追責的權利。」稱方方問責，體現出她是「中國作家的一面鏡子，映現的是當下中國的精神高度」。

方方當日在微博轉發劉川鄂該篇文章，與此次梁艷萍事件類似，有網民隨即曝光劉在個人微信朋友圈及過往言論。網民截圖顯示，劉川鄂曾在微信稱言論過激的網民為「小戰狼」、「小粉紅」，又有人指控劉曾罵學生「愛國婊」（諷刺「以愛國之名，行礙國之實」）。網民稱要「學」方方追責到底，追究劉川鄂作為湖北大學文學院院長的領導責任，要求解除其院長職務。