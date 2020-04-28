挺方方惹網民舉報 鄂大學教授遭查 反修例期間貼蒙面照 曾微博悼周梓樂

綜合內媒報道，「方方日記」此前持續發表，引發國際關注，導致大批內地網民群起圍攻，但也有多名文壇、學界人士發文力挺方方，梁艷萍是其中之一。梁艷萍上周三（22日）在微信公眾號發表題為「直面對衝，迎頭相撞是方方」的文章，指方方在武漢封城之後記錄的日記是「以人為中心的，是為人的寫作」，是「人性良知的追問」，「直面人生的實存」。

網民轟辱華港獨精日大蟑螂

文章形容圍攻方方的網民「可恥之極」，「猶如流氓病毒一樣在尋找宿主」以寄生其上求生存，「或者到時候去邀功，我也是參過戰的，我也是打過方方的」。方方在微博轉發此文，其後梁艷萍遭到網民起底謾罵，指控梁「辱華」、「港獨」並同時是「精日分子」。有人稱要感謝方方，引出梁艷萍「這隻大蟑螂」，又指方方周圍可能不止一個梁艷萍，而是有一個「不小的蟑螂窩」。

梁艷萍是湖北大學文學院教授、博士生導師，她的實名認證微博帳號為「漫遊者粒子」，微信名則是「粒子」。網民整理出梁艷萍微信及微博多年來大量涉及內地政治敏感的內容，例如，去年國慶期間，梁在微信發帖暗諷傳唱甚廣的《我和我的祖國》一曲，稱「和他媽須臾不能分割的」是「寄生胎或者巨胎」。在去年「十一」大閱兵翌日，梁又作短詩一首，其中寫道「坦克開進廣場 凜凜威風」，「曾經的小漁村 學生 孩子 實彈入胸」，悼念「六四」和聲援本港反修例運動意味明顯。

校方：高度重視 成立調查組

梁艷萍還在微信朋友圈上發布戴着黑帽黑口罩的自拍照，並留言「上課結束，繼續蒙面」，被解讀為聲援反修例示威者。另在去年11月8日，梁更發文悼念在反修例衝突中墜樓身亡的科大學生周梓樂，祝他「一路好走」。目前，梁艷萍已刪除其微博2019年以來的所有內容。

在被舉報後，4月24日，湖北大學官方微博一度發布「情况說明」稱，就梁艷萍在個人微信朋友圈發布不當言論一事，高度重視。經查證，該言論是她去年在個人微博發布，「當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討」。但該「情況說明」隨後被刪除。

26日晚間，湖北大學官方微博再度發文稱，關於網友反映梁艷萍在其個人社交平台發布「有關不當言論」一事，學校高度重視，已經成立調查組，正在進行深入調查，將視調查情况依紀依規進行嚴肅處理。

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