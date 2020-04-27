華查獲8900萬問題口罩 歐盟點名4款「嚴重警示」

中新社報道，市場監管總局等8部門於2月4日展開「打擊整治非法製售口罩等防護產品專項行動」。甘霖稱，目前官方累計查辦非法製售口罩等防護用品案件29,906宗，其中立案查處案件26,605宗，處罰及沒收涉案款項3.5億元（人民幣，下同），查獲問題口罩及其他問題防護用品分別8904.6萬個和41.8萬件。甘霖表示，市場監管總局將保持打假高壓態勢。

4款中最差過濾能力低於一半

據中央社報道，歐盟「非食品產品快速警示系統」周五公布最新一批有健康安全風險的產品，其中「嚴重警示」4款標示為KN95或FFP2（歐盟標準的中等過濾效率口罩，可過濾94%顆粒）中國製口罩，稱這些口罩的過濾能力不足，最差的一款過濾能力甚至低於49%。若不配合另外的保護措施使用，這些口罩有機會增加使用者感染風險。

商務部：中國口罩「良心品質」

商務部外貿司長李興乾昨日在北京表示，由於中外在品質標準、使用習慣等多方面存在差異，產生一些品質方面的疑問，也出現了醫用和非醫用產品用途混淆的現象。而對於中國口罩價格，他稱符合市場原則，是良心品質。