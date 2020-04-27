妻李文足急病入院 王全璋回京探病遭截

「 美國之音」報道，李文足與北京維權人士野靖環等友人昨帶兒子到頤和園春遊。野靖環表示，李文足到了公園門口，就因身體不適在長椅上坐下休息，後來腹痛嘔吐，由救護車送至北京西苑醫院急救。醫生診斷為急性盲腸炎。接受靜脈注射後疼痛稍有緩和，但仍虛弱，拿手機的力氣都沒有。據另一名「709」律師李和平的妻子王峭嶺在Twitter稱，李文足下午檢查發現指標偏低，不能做手術，保守治療仍需輸液觀察至少一周。

看守者稱需請示 兩小時無答覆

王全璋得知妻子的消息後立即向其看守人員提出要去探望看護妻子和孩子，看守人員表示要向上級請示。王全璋說等了將近兩個小時，再打電話催促，對方說仍在請示，他等不及便直接乘的士去火車站，然而在高速公路口就被攔截，後被警察帶到派出所。

王：盡丈夫父親義務為基本人權

報道引述王全璋稱，當時他「又氣又急，也很疲憊」。他表示，當務之急是到妻子和孩子身邊盡他作為丈夫和父親的義務，這也是他的基本人權。他說，李文足在他出獄前後，歷經磨難，身體早有不適，如今仍然不能夫妻團聚，終支撐不住，一下子垮了。他並透露，為了可以盡快回京，他不得不作出讓步，承諾去處理好當前家人的問題後再返回濟南，但仍未獲得答覆。

王全璋自4月5日出獄後，被當局送至濟南「隔離」，但隔離期滿仍未能回京與妻兒團聚。濟南一警員日前回應王被限制回京的原因時稱，王被剝奪政治權利，仍算在服刑，回京不利於他的「改造」。