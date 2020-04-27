備份疫情敏感文章 京3義工控尋釁滋事

陳玫兄曾聲援傘運被捕

關注南方社運人士的facebook專頁「南方傻瓜關注群」上周六（25日）發文表示，在北京工作的志願者蔡偉與其同居女友小唐，以及陳玫於19日同時失聯。3人的親友幾經打聽和報警，方知3人被公安機關帶走。蔡偉及女友小唐的家屬於23日至24日先後收到北京公安局朝陽分局的指定居所監視居住通知書。兩人的通知書顯示，蔡偉涉嫌尋釁滋事罪，小唐同涉嫌尋釁滋事、包庇罪。

陳玫至今下落不明，家屬沒有收到任何通知。陳玫的哥哥、人在深圳的陳堃在Twitter上發布尋人啟事，並回憶與弟弟往事稱，其曾在2014年因涉嫌聲援本港雨傘運動被捕，當時陳玫從廣州趕到北京尋人，和警察吵架交涉。如今弟弟出事，他卻因疫情影響無法去北京尋人，深感愧疚。

收錄#MeToo佳士等文章

蔡偉和陳玫同為「端點星」網站的志願者，該網站於2018年建立在軟件開發平台Github上，用以備份微信、微博等內地社交媒體平台因敏感被刪的文章，旨在「對抗網絡封鎖和審查」。自新冠疫情在內地爆發以來，內地新聞媒體發表的很多圍繞疫情起源、追問官方防疫責任等主題的調查報道，因不符合官方主旋律而很快在

內地網絡上遭到刪除。

為此，端點星網站備份了大量涉疫情敏感文章，「保存疫情記憶」。其中包括內地《人物》雜誌對武漢中心醫院醫師艾芬的專訪「發哨子的人」，該文最初被刪後引發強烈輿情震盪，網友創作出各種文字版本接力轉發以抵抗審查。除了疫情報道，網站也收錄了有關「Me Too」、佳士工運等事件的文章。「關注群」文章稱，目前仍不確定3人失聯是否與該網站有關。據網絡創作平台Matters上一個名為「端點星的宇宙好友」帳號表示，小唐實質並未參與疫情支援，但仍被警方「株連」額外強加「包庇罪」。

知情者：執法方式似國安事件

中央社援引知情人士稱「指定居所監視居住」一般用於被控「煽動顛覆國家政權罪」等國安案件，在尋釁滋事案件中相當罕見。他認為，警方的做法有違法之虞，也顯示北京試圖將案件定義為國安事件。據「關注群」文章，蔡偉是清華大學社會學系碩士畢業生，小唐碩士畢業於北京大學社會學系。陳玫則畢業於華南農業大學，現在北京某公益機構工作，為蔡偉好友。3人均為1990年後出生。

（抗疫新階段）