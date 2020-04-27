嚴格健康管理 多地限師生五一外遊

安徽淮北要求師生不得市外旅行

澎湃新聞報道，五一勞動節假期臨近，內地多地近日已就師生的出行範圍下發通知。安徽淮北市教育局官網稱，嚴格師生健康管理，「五一」、「端午節」（6月25日）放假期間，師生不得到市外旅行，不得接觸重點地區和海外歸來人員，減少聚會，防止感染疾病。

宣城市教體局24日通知稱，為堅守校園安全防線，2020年「五一」5天假期總體要求是「不出市、不聚集」，全市中小學幼稚園教職員工和學生一律不得離開宣城市，不參加人員聚集活動，減少與外人接觸。

杭州市馬鞍山市學生不放假

河南亦有教育部門發文，對五一假期師生出遊作限制。據《河南日報》客戶端報道，鄭州市倡導假期期間不出市，確保復學後師生安全返校；高三、初三畢業班的外地學生原則上不離校。許昌市禁止學生假期期間跨地域流動。焦作市也下發通知，對所有師生實行家校「點對點」閉環管理，假期期間原則上不得離開焦作市轄區。周口市則禁止所有教職員工和學生外出旅遊和聚餐，原則上已復學的學校「五一」不放假。

此外，如浙江杭州市、安徽馬鞍山市等地，為保證疫情期間的健康，「五一」假期學生也將不放假。

（綜合報道）

（抗疫新階段）