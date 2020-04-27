倖存者：友人通知方悉起火

未聞警鈴不見灑水

中央社引述前往醫院探受傷朋友的男子表示，他當時才剛和一群朋友進入7樓包廂唱歌沒多久，後來因為外送餐點，他到下樓取，豈料看到樓上冒煙，不敢上去。他的受傷朋友則說，包廂都是煙，但一點警報都沒有，完全沒聽到警報，逃到樓下時，「那時樓下沒什麼人（逃出來），是後來陸續通知才下來，不清楚錢櫃員工是否有協助」。

逃生門打不開 服務員沒通知

另外現場部分逃出的民眾表示，大樓完全沒有警報器聲響，灑水器也未灑水、逃生門打不開，且服務生也沒有通知他們，是直到樓下包廂朋友打電話通知、聞到煙味跑出去看，才發現大樓滿是濃煙，而被救出的民眾有的驚嚇哭泣，有的則紛紛趕緊打電話向家人報平安，每個人神情相當凝重，就連臉上還留着濃煙燻黑的痕迹。

一名自7樓包廂被救出的民眾指出，他們15名同學一起到錢櫃唱歌，火警發生時完全沒聽到逃生廣播或警鈴，現場也沒有灑水，直到隔壁包廂告訴他們失火了，才驚覺不對，趕快逃生。原本在9樓唱歌的林先生表示，唱歌時完全不知道發生火警，1樓的朋友傳影片給他才知道，沒有聽到警鈴聲。大家第一時間跑到大包廂用濕毛巾堵住門縫，等待救援。