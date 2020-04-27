疑施工釀禍 台北K場大火逾50死傷 防火設備全關 消防指嚴重人為疏失

ETtoday新聞雲報道，發生火警的錢櫃位於台北市中山區林森北路一座14樓高大廈的1至9樓，昨上午10時57分，該大廈5樓首先起火，現場冒出濃濃黑煙，現場影片顯示，猛烈火勢在5樓狂竄，火光炸出瞬間，畫面相當駭人。有逃出的民眾表示，現場還有顧客尚未逃出，在窗邊揮手求救，也有受困民眾跨出窗台「整個人掛在外牆」等待救援。

密閉空間起火 料施工者擅關消防設備

據悉，錢櫃委託廠商在5樓電梯施工，與起火點相符。台北市消防局派55車、179人赴現場，陸續疏散逾200名民眾。火勢約於11時30分撲滅，共救出156人。其中54人被分送到台北馬偕、長庚等醫院救治。至昨晚已有5人死亡。

據台北消防大隊第三大隊長王正雄表示，錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器（住宅用火災警報器）和廣播系統，他稱該大樓的防火系統需逐層關閉，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，關閉開關釀禍，表示「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」。他還表示，5樓電梯施工的隔間更形成一個密閉空間，導致火煙從電梯井、附屬管道間擴散釀災。

有死者遺幼子 有臨終哽咽別雙親

火警期間一度傳出5名錢櫃女員工失聯，其中一名17歲高中夜間部陳姓女學生去年起在錢櫃打工，其母親看到火警新聞後，焦急地趕到現場，請消防隊員搜救她的女兒。下午2時許該女生與另外4名失聯員工在9樓包廂內獲救，陳母與女兒相擁而泣，陳母跟女兒說「沒事了！沒事了」。但錢櫃一名43歲林姓員工不幸遇難，林妻表示，她趕到現場時看到丈夫被抬出，事後回想含淚地說「兒子才1歲多」。

另一名34歲的林姓死者是工程師，上午與朋友唱歌，沒想到受困火場，林男在最後時刻打電話向母親說「全身很燙」，認為自己可能無法逃出，與父母哽咽道別：「我出不去了」，其父事後難過地說：「都是命」。

錢櫃每罹難者派2.5萬 柯文哲下令停業

錢櫃林森店火災造成傷亡，錢櫃發布新聞稿深表歉意，對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。晚間再發聲明，先對每名罹難者家屬致贈10萬元（新台幣，約2.5萬港元）慰問金，並到醫院探望受傷者給予慰問金，其他部分後續再處理。

台北市長柯文哲上午在屏東縣作市政交流，下午才趕到火警現場，他表示起火原因疑與施工有關，首要是先停業，其次是保全證據，以及盡量救治傷者。對於柯晚到，藍綠市議員批評稱，柯文哲無心市政。

（綜合報道）

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