銅鑼灣書店台重開 林榮基盼港人多來

立法院長民進黨秘書長到場祝賀

銅鑼灣書店在昨午12時重啟，並沒舉行儀式，但吸引了大批記者。600多呎的書店內展示一萬多冊書籍，主要為中國大陸研究、香港與台灣問題的書。《聯合報》報道，第一位消費者為華人民主書院董事主席曾建元，他買了錢穆所撰的《國史大綱》。有兩名桃園16歲學生前來購書，他們表示很關注香港「反送中」運動，且再過不久就會有投票權，因此很關心政治。

蔡英文以個人名義致贈的花籃上，寫着「唯願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。受身在美國的民運人士王丹所託，華人民主書院致贈帶有「自由」兩字的書法中堂。游錫堃表示，林榮基願意到台灣重啟事業，為台灣的民主法治感到光榮。看到銅鑼灣書店重開，特別來跟林榮基道賀，知道他受到很多困難，特別來跟他加油。中央社引述林榮基稱，非常感謝台灣各界協助，才讓書店得以重新開幕。「這是香港人開的書店，我也希望未來有更多香港朋友能來這走走。」