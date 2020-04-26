地方開視像兩會 舉手表決 分場開會 縮減時間活動

與會者需探熱 派口罩隔開坐

新華社報道，山西忻州市政協會議上周二（21日）開幕，會期由4日縮減至3日。秘書長王志剛稱，全市的353名政協委員中，195人在市區的主會場參會，其餘的委員在各縣區設立的15個分會場就近參加視訊會議，同城參會人員原則上不安排食宿。每名與會人員均獲發醫用口罩和免洗消毒液，入場還需量體溫及登記，而會場內每個座位之間的距離被拉開到1米以上。

遲一日開幕的忻州市人大會議亦採用類似措施，忻州市人大副主任魏廣才說，會務組對每名人代的健康狀况和外出情况都細緻地排查，「有一位代表近期從海南駕車回到山西，且目前在家隔離不滿14天，批准其不參加本次人民代表大會」。忻州代市長朱曉東宣讀政府工作報告時，在現場的只有40名代表，而主席台兩側挂着兩塊60吋的電子屏幕，並以20秒的輪播速度切換15個分會場的即時畫面。有在忻州市忻府區分會場參會代表說，「這是我首次用視頻會議的形式參加人大會議，會議流程、議程、討論按照法定程序和以往沒有差別」。在選舉和投票環節，由於與會者不在同一會場，原有的表決器投票變為舉手。魏廣才說：「各因會場的投票和計票環節都在視頻實時播出，確保公平公正。」

多地兩會因疫改變

在其他地方召開的兩會也因「疫」而有所改變，在浙江，溫州市1000多份兩會資料袋中，增添了公筷、公勺，供代表和委員們使用，倡導一同吃飯時實施「一菜一公筷」。衢州市兩會期間，與會人員見面不握手，改行作揖禮，相關短片在網上走紅。

另據中新社報道，杭州市政協會議前日開幕，為壓縮會議時間和減少會議活動，大會發言環節原定的15名發言委員中，僅5人現場口頭發言，其餘10人改為錄播發言。此外，杭州市政協委員列席人大會議第一次全體會議時，也將以觀看短片方式聽取政府工作報告等。