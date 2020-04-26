駐京周記：程式插件繁多 似應整合便民

註冊10個小程式 均蒐個人信息

記者一月由武漢返北京，依當局要求註冊「京心相助」小程式；上月底又因要赴武漢，依防疫要求註冊「國家政務平台」小程式，以求獲得「全國通用」的綠碼。但抵武漢後，當地不認「國家政務平台」綠碼，需註冊「武漢戰疫」和「武漢實名登記乘車」，才能獲得武漢綠碼。至4月中，記者返京前檢測核酸，被要求註冊「健康武漢官微」查詢檢測結果。返京後入住隔離酒店，又要註冊「群接龍」和「報名接龍工具」，才能向酒店方面提出生活必需品申請和每日兩次健康信息上報。

上述小程式無一例外需要綁定微信，大多數還要綁定手機和個人身分資料和住址，甚至需作「活體面部識別」。記者曾致電市長熱線詢問「北京健康寶」和「京心相助」的區別，接線員表示，前者是在北京進入公共場所的必要程序，後者僅為個人健康證明，不能用作乘車和進入公共場所的憑證，「國家政務平台」亦不被認可，「建議您還是註冊一下『北京健康寶』比較好」。

信息安全不亞於生物安全

平心而論，防疫大數據的運用確是流行病學調查的「不二法門」，可查出多宗刻意隱瞞個人旅行史的「危險人物」。但這並不意味着個人資料可以無限度採集和利用。大規模的個人資料泄露其危害不亞於「生物安全」，也同樣對社會或國家安定帶來影響。這些功用相仿或具可整合空間的小程式，不僅增加研發和信息整合甚至於保存成本，也增加了信息外泄的機會，只有統合和規劃，才能方便於民及保障信息安全。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）