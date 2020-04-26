加指華口罩不達標 中國使館：正核實

《環球郵報》24日報道，加拿大政府表示，從中國採購的約100萬個口罩不符合給醫護專業人士佩戴的標準，不會下發給各省市使用，又稱多倫多市本月7日亦下令召回超過6萬個中國製造的口罩。

中方：個別問題不應政治解讀

中國駐加大使館昨刊出發言人談話，稱中方一貫高度重視出口產品質量，「如果在抗疫合作過程中出現個別具體問題，應本著實事求是的態度加以解決，而不要作政治化解讀」。昨日，商務部、海關總署和國家市場監督管理總局亦聯合發出公告，進一步加強防疫物資出口質量監管。

發言人又稱，已向多倫多市政府方面了解，對方明確表示多倫多市政府購買商品時與本地銷售方出售商品之間存在誤解。發言人說，此前一些關於中國與其他國家抗疫合作時出現口罩不合格等問題的報道，經中方有關部門初步調查了解，這些國家存在誤配、誤用的問題，「建議媒體在報道時首先要弄清事實」。

發言人指出，疫情發生以來，中加積極開展應對疫情合作。近期加方通過各種渠道，自行在華採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸，中方在物資採購、清關、包機飛行許可等方面，為加方提供了積極的協助和便利，加方也多次表示感謝。

另中新社報道，中國駐溫哥華總領館24日舉行廣東省捐贈卑詩省抗疫物資交接儀式。中國駐溫哥華總領事佟曉玲代表廣東省向卑詩省移交包括防護服、醫用手套、醫用外科口罩等在內共56箱醫用防疫物品。

（抗疫新階段）