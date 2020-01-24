臨牀分兩組 508人完成注射 疫苗二期試驗成效有望5月揭曉

《北京日報》報道，陳薇昨在「全國兒童預防接種日主題直播活動」上透露，目前，腺病毒載體重組新冠病毒疫苗二期臨牀試驗的508個志願者，現在正處於觀察期，如果一切順利將在今年5月「揭盲」（unblind）。因在一期測試時，發現疫苗可能產生發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等副作用，二期引入125例安慰劑對照組。揭盲指的是在盲法試驗結束後，需要進行試驗藥和對照藥的安全性療效比較，這時候就需要知道受試者具體使用的是哪個組別的。

軍醫院士：疫苗是抗疫最有力武器

在臨牀試驗時將對象分成注射試驗藥和對照藥的2個組，試驗者不知道自己屬於哪個組，可以避免因為知情而產生心理等各方面的偏見和暗示，更有助於實驗的準確性。如果試驗者和實驗對象有一方不知情，稱為單盲試驗；如果雙方都不知情稱為雙盲實驗。而在三盲試驗中，則是連同蒐集資料、分析研究結果的統計學家都不知道哪組資料屬於實驗組或對照組，其用意皆為避免人為因素影響試驗結果。

由陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗，於本月12日啟動了二期臨牀試驗，成為當時全球唯一進入二期臨牀試驗的新冠病毒疫苗。昨日陳薇表示，現在國內疫情已經處於一個非常好的控制狀態，但是全球還處於疫情的爆發期，甚至還沒有達到拐點。此時防控新冠肺炎疫情，「疫苗可能是最有力的武器之一」。

陳薇介紹，自中國向WHO分享病毒基因序列開始，自己便帶領團隊第一時間開始進行疫苗研究，3月16日重組新冠病毒疫苗一期臨牀獲得正式批准，並於當日為第一名志願者注射，之後疫苗研發比較順利，在7天和14天的安全性均得到統計學數據。在此基礎上，重組新冠病毒疫苗順利進入二期臨牀試驗。

84歲志願試驗者：身體無異常

二期臨牀試驗中年紀最長的志願者、84歲的湖北宜昌老人熊正興昨在活動上表示，自己已接種疫苗近半個月，感覺身體和平常差不多，沒有什麽變化。熊正興的女兒和女婿也接種了疫苗。老人在得知後當即表示自己也要參加。其女熊英是武漢大學中南醫院的一名兒科醫生，她說「父親當時態度很堅定」，當時家人覺得父親這麽大年紀，有這個想法也很難得，於是就詢問了工作人員，「他們說志願者年齡沒有上限，只要身體合格」。

熊正興說，自己血壓不高，身體也沒有其他毛病。當時和家里人商量過，老伴也支持。「研究新冠疫苗是一件非常有意義的事情，能參與其中，我感到很欣慰」。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676