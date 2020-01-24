臨牀分兩組 508人完成注射 疫苗二期試驗成效有望5月揭曉

【明報專訊】中國工程院院士、解放軍軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇帶領科研團隊研製的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗早前進入第二期臨牀試驗，目前已完成全部508人注射，有望5月「揭盲」。二期試驗中最年長志願者、84歲的熊正興表示接種疫苗近半個月，「感覺身體和平常差不多，沒有什麽變化」。
《北京日報》報道，陳薇昨在「全國兒童預防接種日主題直播活動」上透露，目前，腺病毒載體重組新冠病毒疫苗二期臨牀試驗的508個志願者，現在正處於觀察期，如果一切順利將在今年5月「揭盲」（unblind）。因在一期測試時，發現疫苗可能產生發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等副作用，二期引入125例安慰劑對照組。揭盲指的是在盲法試驗結束後，需要進行試驗藥和對照藥的安全性療效比較，這時候就需要知道受試者具體使用的是哪個組別的。
軍醫院士：疫苗是抗疫最有力武器
在臨牀試驗時將對象分成注射試驗藥和對照藥的2個組，試驗者不知道自己屬於哪個組，可以避免因為知情而產生心理等各方面的偏見和暗示，更有助於實驗的準確性。如果試驗者和實驗對象有一方不知情，稱為單盲試驗；如果雙方都不知情稱為雙盲實驗。而在三盲試驗中，則是連同蒐集資料、分析研究結果的統計學家都不知道哪組資料屬於實驗組或對照組，其用意皆為避免人為因素影響試驗結果。
由陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗，於本月12日啟動了二期臨牀試驗，成為當時全球唯一進入二期臨牀試驗的新冠病毒疫苗。昨日陳薇表示，現在國內疫情已經處於一個非常好的控制狀態，但是全球還處於疫情的爆發期，甚至還沒有達到拐點。此時防控新冠肺炎疫情，「疫苗可能是最有力的武器之一」。
陳薇介紹，自中國向WHO分享病毒基因序列開始，自己便帶領團隊第一時間開始進行疫苗研究，3月16日重組新冠病毒疫苗一期臨牀獲得正式批准，並於當日為第一名志願者注射，之後疫苗研發比較順利，在7天和14天的安全性均得到統計學數據。在此基礎上，重組新冠病毒疫苗順利進入二期臨牀試驗。
84歲志願試驗者：身體無異常
二期臨牀試驗中年紀最長的志願者、84歲的湖北宜昌老人熊正興昨在活動上表示，自己已接種疫苗近半個月，感覺身體和平常差不多，沒有什麽變化。熊正興的女兒和女婿也接種了疫苗。老人在得知後當即表示自己也要參加。其女熊英是武漢大學中南醫院的一名兒科醫生，她說「父親當時態度很堅定」，當時家人覺得父親這麽大年紀，有這個想法也很難得，於是就詢問了工作人員，「他們說志願者年齡沒有上限，只要身體合格」。
熊正興說，自己血壓不高，身體也沒有其他毛病。當時和家里人商量過，老伴也支持。「研究新冠疫苗是一件非常有意義的事情，能參與其中，我感到很欣慰」。
明報記者
（抗疫新階段）
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